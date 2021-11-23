Куницький є чинним членом парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Нардепа від "Слуги народу" Олександра Куницького зупинили на одній з вулиць Харкова за порушення правил дорожнього руху.

Відео інциденту виклав сам депутат.

Куницький є чинним членом Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради та перебував у місті, судячи з опублікованих фото, з робочим візитом.

На викладених кадрах патрульний вручає Куницькому, імовірно, протокол про вчинене адмінпорушення, а той без зволікань документи підписує.

Куницький був за кермом Porsche Panamera.

Після розмови з патрульним Куницький завантажив фото з салону авто з жартівливим підписом: "Продам оберег, не спрацював!".

Нардеп уточнив, що патрульні зупинили його на ділянці міського перехрестя, де у 2017 році сталась жахлива аварія з участю Олени Зайцевої.

Раніше авто Куницького за порушення правил паркування евакуювали під час з’їзду партії "Слуги народу" у березні 2021 року. Чоловік залишив транспорт неподалік від пішохідного переходу.

Олександр Куницький веде свій канал у YouTube, у якому до балотування в Раду активно висміював дії патрульної поліції за нібито неефективну роботу.

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Автор: Віолетта Орлова