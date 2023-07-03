З Одесою російського поета, який жив у 19 сторіччі, пов’язують часи заслання, що стали для нього дуже плодотворними.

У центрі Одеси невідомі розмалювали чорною фарбою пам’ятну табличку російському поету Олександру Пушкіну. Відповідне повідомлення та відео "акції" розповсюдив активіст Дем’ян Ганул.

"В Одесі "права молодь" з чіткою активною позицією привели до ладу табличку російському письменнику Пушкіну. Україна має своїх поетів і вони мають жити в памʼяті одеситів, а не якесь русняве лайно яким маніпулює Росія", - написав він у Facebook.

Ганул зазначає, що ворог завжди акцентує увагу щодо спільного минулого: про те, що ми "один народ", бо у нас "одні поети" тощо. Активіст наголошує, що це - лише пропаганда, маніпуляція свідомістю людей.

На відео, яке наразі тиражують соцмережі, зафіксовано, як якийсь чоловік розмальовує меморіальну табличку встановлену на стіні будівлі літературно-меморіальний музею А. С. Пушкіна, який розташовано вже багато років на однойменній вулиці (історичний центр міста).

Хто такий Пушкін

Олександр Пушкін (роки життя 1799-1837) - російський поет, публіцист, прозаїк, що заклав основи російського реалістичного спрямування, літературний критик тощо.

Літературно-меморіальний музей А. С. Пушкіна - одеський літературно-меморіальний музей, відкритий для відвідувачів 18 червня 1961 року. Є філією Одеського державного літературного музею.

Експозиція присвячена періоду життя і творчості в 1823-1824 роках Пушкіна на засланні в Одесі. У 20-ті роки XIX століття в будинку № 13 по вулиці Італійській (наразі – Пушкінська) був готель Hotel du Nord. Після приїзду до Одеси 3 липня 1823 року, поет зупинявся у ньому на деякий час.

Перебуваючи в засланні загалом протягом тринадцяти місяців Пушкін створив в Одесі тридцять ліричних віршів, поему "Цигани", завершив роботу над "Бахчисарайським фонтаном" тощо.

Вулицю в Одесі, на якій жив поет, у 1880 році була перейменована на Пушкінську, на стіні встановлена меморіальна табличка.

Минулого року у місті Ананьїв Одеської області демонтували пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Як повідомили у прес-службі Ананьївської міської територіальної громади, погруддя демонтували згідно із розпорядженням Ананьївського міського голови. Роботи виконали працівники КП "Місто-сервіс". На постаменті видно сліди червоної фарби та напис "Геть русифікації!".

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