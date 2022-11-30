Демонтувати погруддя російськгго поета розпорядився мер Ананьїва.

У місті Ананьїв Одеської області демонтували пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну.

Як повідомили у прес-службі Ананьївської міської територіальної громади, погруддя демонтували згідно із розпорядженням Ананьївського міського голови. Роботи виконали працівники КП "Місто-сервіс".

На постаменті видно сліди червоної фарби та напис "Геть русифікації!".

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Демонтаж пам'ятників в Україні

Одеська міськрада вирішила демонтувати пам'ятник "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини II, а також російському полководцю Олександру Суворову.

Пам’ятник російському полководцю Суворову відкрили в Одесі у 2012 році. Його встановили у Суворовському районі біля дитячого оздоровчого комплексу "Молода гвардія".

У 2007 році в Одесі провели комплексну реставрацію Катерининської площі, в рамках якої встановили пам'ятник "Засновникам Одеси".

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