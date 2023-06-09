Нова облігація "Сімферополь" має ставку 19,5 відсотків та дату виплати на початку 2025 року.

Відсьогодні, 9 червня, українці зможуть придбати в "Дії" нову військову облігацію – "Сімферополь".

Як повідомляє прес-служба сервісу "Дія", облігація "Сімферополь" має ставку 19,5% та дату виплати 15 січня 2025 року. Також окрім Сімферополя, доступні Ялта, Севастополь, Донецьк і Маріуполь.

"Кожного дня Сили оборони працюють, щоб українці якнайшвидше поїхали до вільного Криму. Допомагайте військовим, купуючи облігації в "Дії". За покупку не треба сплачувати комісію або приховані платежі. Кілька кліків — і ви зробили внесок у підсилення економіки держави", - зазначив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Військові облігації у "Дії"

Після початку повномасштабноого вторгнення Росії України Міністерство фінансів розпочало випуск військових облігацій, щоб залучити більше коштів у дербюджет.

З жовтня 2022 року можна купити військові облігації через "Дію". Вартість однієї військової облігації становить від 900 гривень, обмежень на кількість немає. Облігації в "Дії" мають назви тимчасово окупованих українських міст – Бердянськ, Маріуполь, Донецьк, Севастополь, Ялта.

Станом на 30 травня українці придбали мільйон військових облігацій у "Дії" на суму в понад 1 мільярд гривень. На той час українці вже отримали 6,6 млн грн виплат. Найпопулярнішими облігаціями були Донецьк - 220 тисяч; Севастополь - 130 тисяч; Ялта - 124 тисячі.

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