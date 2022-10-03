Вартість однієї військової облігації — від 900 гривень.

Від сьогодні, 3 жовтня, українці можуть купити військові облігації в застосунку "Дія" та допомогти економіці країни під час воєнного стану.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Запустили військові облігації в "Дії". Тепер кожен з вас може підтримати економіку і наблизити перемогу", - зазначив він.

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Вказано, що військові облігації — це цінні папери від держави, які допомагають економіці країни під час воєнного стану.

Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території — Херсон, Мелітополь, Маріуполь та Крим. Вартість однієї облігації — від 900 грн. Обмежень на кількість купівлі облігацій немає.

"При цьому обрати термін облігації — на строк до 1,5 року. Саме через цей час отримаєте свої кошти назад, а разом з ними і відсотки. Виплати надійдуть на картку "єПідтримка", - додав міністр.

Військові облігації в Україні

Після початку повномасштабного війни РФ проти України Міністерство фінансів розпочало випуск військових облігацій з метою залучення коштів у державний бюджет для фінансування дефіциту. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис. грн. Ставка дохідності для гривневих облігацій коливається від 12 до 16% річних залежно від строку.

Загалом з 1 березня від продажу військових облігацій до державного бюджету було залучено понад 131 млрд грн.

Кабінет міністрів має домовленість з Міністерством фінансів і Національним банком, що останній буде викуповувати військові облігації на суму не більше 30 млрд грн щомісяця.