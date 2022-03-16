Зараз з електронним паспортом можна спокійно проходити блокпости та показувати його поліції.

Цифрові паспорти повертаються в застосунок "Дія".

Про це в середу, 16 березня, повідомляється в Telegram-каналі сервісу.

"Якщо у вас зник закордонний паспорт чи ID-картка в "Дії", зайдіть у застосунок ще раз - вони повернулися. Це означає, що Єдиний державний демографічний реєстр знов під'єднано до "Дії", - йдеться в повідомленні.

Цифровим паспортом у "Дії" можна користуватися на території України так само як і паперовим або пластиковим.

"З е-паспортом ви можете спокійно проходити блокпости та показувати його поліції. Нагадаємо, що ми перші у світі прирівняли електронний паспорт до звичайного. Ви можете його використовувати навіть для перетину кордону в Польщі та Молдові. Проте в інших країнах все ж знадобиться фізичний закордонний паспорт. Будьте уважні! Українці - це з паспортом у смартфоні та з державою в серці", - зазначається в дописі.

Як повідомляв УНІАН, громадяни України можуть перетнути кордон з Молдовою та Польщею за документами в "Дії". В умовах воєнного стану перетин державного кордону з цими країнами спрощено.

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