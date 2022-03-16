Поки триває війна, потрапити до цих країн українці можуть за електронними документами.

Громадяни України можуть перетнути кордон з Молдовою та Польщею за документами в "Дії".

Про це йдеться у зведеній інформації від Департаменту комунікацій МВС.

"В умовах воєнного стану спрощено перетин державного кордону. Відтепер українці можуть виїхати до Молдови, користуючись електронним документом замість звичайного закордонного паспорта. Враховуючи, що до 24 квітня в Молдові оголошено надзвичайну ситуацію, прикордонники суміжної держави роблять усе для пришвидшення перетину державного кордону та приймають у наших співвітчизників цифрові документи у мобільному додатку "Дія", - повідомляє МВС.

Зазначається, що також, за домовленістю з польською владою, під час дії в Україні воєнного стану громадяни можуть перетнути українсько-польський кордон за документами в "Дії".

Раніше УНІАН писав, як вакцинуватися проти COVID-19 у країнах ЄС тим, хто вимушено виїжджає закордон.

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