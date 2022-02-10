Їх передали волонтерам.

У Дніпрі на балконі квартири оселилася колонія кажанів. Власникам житла довелося просити про допомогу рятувальників.

Про це пише Інформатор з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області.

Увечері 9 лютого в службу порятунку повідомили, що на вулиці Бєляєва на балконі знайшли гніздо кажанів.

Прибулі рятувальники з'ясували, що тварини живуть під підлогою квартири. Вони демонтували частину дерев'яних дощок і дістали 104 кажани.

Читайте такожУ Києві на смітник викинули статую Діви Марії у людський зір (фото)Після цього працівники ДСНС передали рукокрилих волонтерам.

Раніше повідомлялося, що в історичному музеї Дніпра серед старожитностей знайшли кажана, якого занесено до Червоної книги України.

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