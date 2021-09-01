Незвичайний транспорт відновили поціновувачі ретроавто.

У Дніпрі запустили бібліобус - бібліотеку і музей на колесах.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Незвичайний транспорт відновили поціновувачі ретроавто. Це біло-блакитний автобус "Кубань" 1980-го року випуску. За словами музейників, колись, за радянських часів, його використовували як справжню пересувну бібліотеку, а також театр, музей і цирк.

"У відвідувачів дуже здивована реакція, бо вони не знали, що автобус справді був колись бібліотекою на колесах, театром на колесах і навіть музеєм на колесах. Він презентує людям бібліотеку майбутнього, те, що бібліотека це зовсім не нудно, це не лише книжки, це спілкування, це знання і це зустрічі", - розповіла заступниця директора музею "Машина часу" Олена Нелюб.

Тепер автобус отримав нове життя. Всередині його обладнали експонатами, стільцями та добірками книжок. Бібліобус курсує містом, а зупинки влаштовує, зокрема, біля бібліотек - задля їх популяризації.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова