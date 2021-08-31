Порушників розшукують.

У Дніпрі вандали зламали 16 урн всього за 30 хвилин. Інші відвідувачі просто спостерігали за їхніми діями.

Про це повідомляється на сторінці Gagarin park у Facebook.

Інцидент стався 30 серпня. Чоловіки трощили урни, які траплялися їм на шляху.

Адміністрація парку просить допомогти впізнати вандалів, щоб вони понесли відповідальність за свої вчинки.

"Це дійство як мінімум двічі (за камерами спостереження) відбулося поряд з відвідувачами! Були свідки того, що ці двоє не пропустили жодної урни, проходячись центральною алеєю сюди-туди – але ніхто не відреагував", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Харкові вандали облили фарбою пам'ятник Небесній сотні

Автор: Людмила Жерновська