Раніше у Гданську повідомили, що готові допомогти відбудувати Маріуполь.

У польському Гданську назвали площу на честь Маріуполя.

Як повідомляє Маріупольська міськрада, таке рішення сьогодні ухвалила місцева влада Гданську, вирішивши назвати одну із площ міста "Площею Героїчного Маріуполя".

Раніше з такою ініціативою звернувся до депутатів Гданська мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Це дуже важливий та символічний жест підтримки для українського Маріуполя. Він символізує солідарність між двома містами та зміцнює наші дружні відносини. Це означає, що Маріуполь у серці кожного жителя Гданська. Впевнений, що ми переможемо та разом відновимо Маріуполь. У відбудованому місті одна з вулиць буде названа на честь Гданська", – зазначив Бойченко.

Раніше у Гданську повідомили, що готові допомогти відбудувати Маріуполь.

Польща активно постачає в Україну танки та інше озброєння на загальну суму понад 1,6 мільярда доларів. Також Україна й Польща створять спільне логістичне підприємство для кардинального збільшення експорту.

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