Больше половини опитаних не підтримали ідею назвати Московську на честь родини Фальц-Фейнів.

Мешканці Херсона не дали згоду на перейменування вулиці Московської. Альтернативою було її найменування на честь родини Фальц-Фейнів - великих землевласників колишньої Таврійської губернії.

Про це повідомила прес-служба міської ради за підсумками засідання відповідної комісії. Громадські слухання щодо перейменування цієї вулиці відбулися ще наприкінці вересня. Тоді з 65 учасників обговорення 13 осіб підтримали ініціативу, 22 виступили проти.

До 8 листопада тривало обговорення вказаного питання.

"За цей час на ім’я міського голови Ігоря Колихаєва та Комісії надійшло 8 листів, сім з яких – від громадських організацій з підтримкою перейменування та одне колективне звернення від мешканців вулиці Московської, які виступили проти. Загалом участь в громадському обговоренні та наданні пропозицій взяли 363 херсонці, з яких 120 виступили "за", 213 "проти" та 30 осіб утримались", - йдеться у повідомленні.

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За підсумками засідання комісії чиновники констатували, що вулиця Московська поки залишається зі старою назвою, проте містяни можуть знову ініціювати процес її перейменування.

Декомунізація в Україні

За даними Інституту нацпам'яті, в Україні лише за перші чотири роки в рамках декомунізації демонтували 2,5 тисячі пам'ятників і пам'ятних знаків, які пропагували тоталітарний режим.

Також було перейменовано майже тисячу населених пунктів і 25 районів, майже 52 тисяч топонімів. У тому числі - обласні центри. Кіровоград став Кропивницьким, а Дніпропетровськ - Дніпром.

Автор: Юрій Годован