Інспекція з благоустрою тимчасово зупинила дорожні роботи.

Українські дорожники "люблять" класти асфальт в сніг або дощ. Цього разу відзначилися дорожники Херсона.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Так, херсонські дорожники кидали асфальт в калюжі та трамбували катком.

Читайте такожЧоловік випадково виростив зуб у власному носі (фото)Ремонт дороги під час дощу на камеру зафільмував один з місцевих жителів. Дорожники не звернули жодної уваги на те, що їх знімають, й продовжили свою роботу.

Після публікації ролика в соцмережах ситуацією зацікавилася інспекція з благоустрою. Дорожні роботи тимчасово зупинили, а підряднику виписали штраф.

Ситуація з дрогами в Україні

Дороги в Україні не найкращі, а місцями їх і зовсім немає. Для розв'язання цієї проблеми Верховна Рада виділила додаткові 19 мільярдів гривень "Укравтодору" на ремонт доріг з державного бюджету на 2021 рік в рамках реалізації проекту "Велике будівництво".

При цьому в серпні в Києві слідчі поліції задокументували факт розкрадання 1, 3 мільйона гривень, виділених на капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у Солом'янському районі.

Водночас жителі Солом'янського району Києва не дочекалися, коли комунальники відремонтують дороги, і застелили ями на дорозі старими килимами.

У свою чергу житель Полтавської області вирішив за власні гроші "підлатати" ями цементом, але Будматеріали у нього вкрали.

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Автор: Анастасія Горбачова