Українські дорожники "люблять" класти асфальт в сніг або дощ. Цього разу відзначилися дорожники Херсона.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Так, херсонські дорожники кидали асфальт в калюжі та трамбували катком.
Читайте такожЧоловік випадково виростив зуб у власному носі (фото)Ремонт дороги під час дощу на камеру зафільмував один з місцевих жителів. Дорожники не звернули жодної уваги на те, що їх знімають, й продовжили свою роботу.
Після публікації ролика в соцмережах ситуацією зацікавилася інспекція з благоустрою. Дорожні роботи тимчасово зупинили, а підряднику виписали штраф.
Ситуація з дрогами в Україні
Дороги в Україні не найкращі, а місцями їх і зовсім немає. Для розв'язання цієї проблеми Верховна Рада виділила додаткові 19 мільярдів гривень "Укравтодору" на ремонт доріг з державного бюджету на 2021 рік в рамках реалізації проекту "Велике будівництво".
При цьому в серпні в Києві слідчі поліції задокументували факт розкрадання 1, 3 мільйона гривень, виділених на капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у Солом'янському районі.
Водночас жителі Солом'янського району Києва не дочекалися, коли комунальники відремонтують дороги, і застелили ями на дорозі старими килимами.
У свою чергу житель Полтавської області вирішив за власні гроші "підлатати" ями цементом, але Будматеріали у нього вкрали.