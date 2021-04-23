Наразі обмеження встановлені до кінця червня.

Адаптивний карантин в Україні можуть бути продовжений і після 30 червня - дати, до якої він діє в даний час.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" сьогодні вранці заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

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За його словами, влада ухвалить рішення щодо карантину залежно від ситуації із захворюваністю коронавірусом в Україні. Він зазначив, що зараз все залежить від самих українців і закликав громадян дотримуватися карантинних норм.

Немчінов також анонсував вихід з "червоної" карантинної зони низки регіонів, в тому числі й Києва.

Напередодні Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 30 червня 2021 року.

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Автор: Юрій Годован