Адаптивний карантин в Україні можуть бути продовжений і після 30 червня - дати, до якої він діє в даний час.
Про це в ефірі каналу "Україна 24" сьогодні вранці заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
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За його словами, влада ухвалить рішення щодо карантину залежно від ситуації із захворюваністю коронавірусом в Україні. Він зазначив, що зараз все залежить від самих українців і закликав громадян дотримуватися карантинних норм.
Немчінов також анонсував вихід з "червоної" карантинної зони низки регіонів, в тому числі й Києва.
Напередодні Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 30 червня 2021 року.
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