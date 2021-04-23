МОЗ прогнозує, що найближчим часом до шести регіонів можуть вийти з "червоної" зони.

В Україні незабаром можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину. З неї можут вийти Київ та ще 5 областей.

Читайте такожШмигаль заявив про стабілізацію з COVID-19 в УкраїніПро це заявив в ефірі "Україна 24" міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. За його словами, "червону" зону може покинути Київ та Київська область.

"Щодо регіонів. МОЗ прогнозує, що найближчим часом до шести регіонів можуть вийти з "червоної" зони. Зокрема, в тому числі, це й Київській регіон, в цілому - це Київ і Київська область. Але все буде залежати від того, як ми будемо дотримуватись обмежень", - повідомив міністр.

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Автор: Ірина Погоріла