У пресслужбі Київського міського ТЦК і СП прокоментували те, що сталося 11 жовтня.

У Київському міському Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) прокоментували масові рейди воєнкомів, як, зокрема, біля Палацу спорту після концерту гурту "Океан Ельзи", 11 жовтня.

Заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів діють від моменту набрання чинності Законом України "Про мобілізацію" та запровадження воєнного стану, заявили у пресслужбі ТЦК у коментарі "Укрінформу".

Вони наголосили, що затримували громадян біля Палацу спорту виключно співробітники Національної поліції України через порушення норм Закону, тоді як із військовослужбовцями ТЦК не було зафіксовано жодної конфліктної ситуації.

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Що сталося після концерту "ОЕ"

11 жовтня в мережі масово почали з'являтися відео про те, що після концерту всіма відомого гурту "Океан Ельзи" розпочалася масова перевірка документів працівниками Нацполіції та ТЦК. Декількох чоловіків, у яких, як повідомляється, було виявлено проблеми з документами, затримали та відправили до ТЦК.

Інші новини про масові рейди ТЦК

Раніше УНІАН повідомляв, що в Третій штурмовій бригаді відреагували на масові рейди ТЦК. Заступник командира бригади Максим Жорін зазначив, що саме так виглядає "справедлива мобілізація".

Крім того, у Раді теж відреагували на облаву ТЦК після концерту "Океану Ельзи" в Києві.

"Я не вважаю перевірку документів після концерту "Океану Ельзи" загрозою для української культури. Так само, як і після будь-якого публічного чи масового заходу", - зазначив один із депутатів.

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