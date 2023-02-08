Пам’ятник буде перенесено до Музею авіації України імені О. К. Антонова.

У Києві сьогодні демонтували пам’ятник радянському льотчику Валерію Чкалову, який знаходився на розі вулиць Олеся Гончара та Михайла Коцюбинського у Шевченківському районі.

Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, місто тривалий час чекало на рішення Міністерства культури та інформаційної політики України, що дозволить демонтувати радянські та імперські пам’ятники та викреслити їх з публічного простору.

Демонтаж пам’ятника Чкалову було здійснено силами КП УЗН Шевченківського району. Для виконання роботи були задіяні бригада з п’яти осіб, автомобіль з краном-маніпулятором та вантажівка. Згідно з рішенням Київської міської ради, після демонтажу пам’ятник буде перенесено до Музею авіації України імені О. К. Антонова.

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Демонтаж пам’ятників радянської епохи в Україні

У Києві робоча група з вивчення питань усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР, з публічного простору столиці ухвалила рішення щодо знесення пам’ятників генералу Миколі Ватутіну та радянському льотчику Валерію Чкалову. Департаменту міського благоустрою КМДА доручено демонтувати і перенести ці два радянські пам’ятники до Музею авіації.

В мерії запевняють, що найближчим часом така доля чекає і на решту пам’ятників, які ще залишились на вулицях столиці.