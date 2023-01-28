Пам’ятник радянському генералу Миколі Ватутіну можна демонтувати, остаточне рішення за КМДА

Експертна комісія Міністерства культури та інформаційної політики рекомендувала Київській міській державній адміністрації демонтувати пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну у Києві.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики у Telegram. Так, 25 січня відбулося засідання Експертної комісії МКІП щодо подальшої долі пам’ятників радянських і російських діячів у Києві.

"Щодо пам’ятника радянському генералу Миколі Ватутіну Експертна комісія рекомендувала КМДА демонтувати та перенести його, а також визнати об’єкт таким, що відповідає критеріям і ознакам пам’ятки монументального мистецтва", - йдеться у повідомленні.

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Демонтаж радянських пам'ятників

9 листопада 2022 року міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що пам'ятникам радянським воєначальникам Миколі Ватутіну і Миколі Щорсу не місце в публічному просторі України.

В квітні 2015 року Верховна Рада прийняла закон про засудження комуністичного та нацистського режимів, який передбачає знесення радянських монументів.

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