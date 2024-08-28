Питання забезпечення роботи військово-лікарських комісій було на порядку денному засідання Ради оборони Києва.

У Києві роботу військово-лікарських комісій організовано в цілодобовому режимі.

Про це зазначається в повідомленні міської військової адміністрації про результати проведеного засідання Ради оборони міста Києва. "На сьогоднішньому засіданні Ради оборони Києва розглянули кілька важливих для міста питань. Одне з нагальних - щодо організації та забезпечення безперервної та ефективної роботи об'єднаних центрів мобілізації... Звернуто увагу на ефективну роботу військово-лікарських комісій для забезпечення цілодобового проведення медичних оглядів та гарантованого проведення заходів мобілізації", - інформує КМВА.

Як повідомляється, за підсумками розгляду питань, уточнено склад адміністрацій об'єднаних центрів мобілізації (у них працюватимуть представники РДА, районних ТЦК та СП, районних управлінь ГУ Національної поліції в місті Києві, відділів охорони здоров'я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій).

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Також уточнено режим роботи адміністрації цих центрів "для кращого забезпечення проведення медичних оглядів та професійно-психологічного добору у визначені терміни, щоб забезпечити відповідну пропускну спроможність об'єднаних центрів мобілізації".

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Як повідомляв УНІАН, якщо військовозобов'язаний подав заяву до ТЦК на відтермінування від мобілізації, то його не можуть викликати на ВЛК, поки не буде ухвалено рішення про відтермінування, роз'яснив юрист Андрій Топчій. Однак якщо військовозобов'язаний не встиг подати таку заяву, але йому вже прийшла повістка на ВЛК, то він має пройти медогляд.

Військовозобов'язані, які мають право на бронювання або відстрочку, мають проходити військово-лікарську комісію раз на 5 років.

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