В особливий період військовозобов’язаних на ВЛК оглядають шість спеціалістів.

Військовозобов’язані, які мають право на бронювання чи відстрочку повинні проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) раз на 5 років. Про це сказав начальник медичної служби Тернопільського обласного територіального центру комплектування (ТЦК) Олег Фаріон.

Він зазначив, що основне питання, з яким звертаються до ТЦК - це правова база для проведення військово-лікарської експертизи.

"Ми маємо два основні документи - це закон про військовий обов’язок і військову службу, в якому одним з обов’язків військовозобов’язаних є проходження військово-лікарської експертизи. Саме проходження військово-лікарської експертизи визначається Положенням про військово-лікарську експертизу ЗСУ, затвердженого наказом міністра оборони № 402 від 14 серпня 2008 року", - деталізував фахівець.

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Він додав, що ВЛК проводиться як з обліковою метою так і для визначення ступеня придатності під час мобілізації, тому якщо "військовозобов’язані мають право на бронювання чи відстрочку, тобто не підлягають мобілізації на визначений термін, військово-лікарська комісія проводиться раз на 5 років".

Якщо військовозобов’язаний підлягає призову, то має пройти ВЛК, результати якої дійсні впродовж року. Фаріон уточнив, що про зміни в стані здоров’я військовозобов’язані повинні повідомляти ТЦК протягом семи днів.

"Якщо в стані здоров’я військовозобов’язаного виникли певні порушення, він отримав захворювання, загострення попередніх станів чи отримав травми, каліцтва, він звертається в ТЦК. До семи днів має про це повідомити і пройти повторну військово-лікарську комісію", - деталізував Фаріон.

"Потрібно представити всю медичну документацію, яка розповість про історію хвороби людини, яку оглядатимуть. Потрібно взяти медичну карту амбулаторного хворого, тому що відомості в електронній системі охорони здоров’я - це сучасно, але ми маємо мати на увазі, що такі дані фіксуються лише з 2019 року. Також військовозобов’язаний має представити флюрографію органів грудної порожнини, яка чинна протягом року", розповів він.

В особливий період військовозобов’язаних на ВЛК оглядають шість спеціалістів, сказав начальник медичної служби обласного ТЦК.

"Це терапевт, хірург, психіатр, невропатолог, отоларинголог, офтальмолог... Це флюрографія і людям старшим за 40 років - електрокардіографія. Якщо в стані здоров’я військовозобов’язаного є необхідність в додаткових обстеженнях, він буде на них скерований", - розповів Фаріон і додав, що термін проходження медкомісії, за його словами, становить 14 днів.

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