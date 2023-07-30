Проект називають унікальним і надскладним. До повномасштабної війни такий проект вважався майже неможливим.

У Києві стартували роботи з демонтажу радянського герба на монументі "Батьківщина-мати".

Як повідомляє прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики України, роботи вже ведуться. Новий символ монумент отримає вже до Дня Незалежності. "До Дня Незалежності, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ - український тризуб", - пише Мінкульт.

Війна в Україні та оновлення монумента

У 2022 році Мінкульт провів опитування у додатку "Дія" - "як бути з гербом СРСР на щиті Батьківщини-матері". 85% опитаних українців висловилися за те, щоб замінити герб СРСР на тризуб.

Відео дня

Монумент "Батьківщина-мати" буде декомунізовано. Радянський герб, який знаходиться на щиті статуї буде знятий. Замість нього щит прикрасить український тризуб. Вартість проекту - 28 мільйонів гривень. Гроші зібрали виключно від великого бізнесу. Проект називають унікальним і надскладним, який до повномасштабної війни вважався майже неможливим.

Крім того монумент "Батьківщина-мати" в Києві планують перейменувати на "Україна-мати". Про це повідомив гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук.

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