Остаточно рішення має ухвалити Міністерство культури.

Монумент "Батьківщина-мати" в Києві планують перейменувати на "Україна-мати". Про це повідомив в інтерв'ю "Українському Радіо" гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук.

"У нас відбулося засідання Вченої ради нашого музею, і на ньому було ухвалено важливі рішення. Одне з них — перейменування монумента "Батьківщина-мати" на монумент "Україна-мати", - повідомив він.

За словами Савчука, для такого перейменування є вагомі підстави, і воно не стане простою формальністю. Глава музею нагадав, що монумент був створений в Україні зусиллями українських робітників, інженерів, вчених.

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"Цей монумент сьогодні отримує друге життя. Чому саме зараз? Тому що саме зараз, під час повномасштабного вторгнення, цей монумент для киян, для українців, які мешкають у Києві, в Україні, борються з ворогом, цей монумент почав набувати інше значення. Він є символом стійкості та незламності українського народу", - заявив Савчук, зазначивши, що монумент дивиться обличчям на північний схід, звідки прийшли окупанти.

"В інтернеті можна також зустріти й нову назву пам’ятки — і оборонниця, і захисниця, і оберіг, і друга київська Оранта. Тож можна акцентувати й на цьому", – стверджує гендиректор музею.

Втім, рішення Вченої ради музею про перейменування монумента ще має затвердити Міністерство культури та інформаційної політики України. Савчук сподівається, що це відбудеться до 24 серпня нинішнього року – Дня Незалежності України.

Київська "Батьківщина-мати" оновлюється

Монумент "Батьківщина-мати" був відкритий в Києві 1981 році. На щиті в руці статуї зображений радянський герб, що довгий час дратувало патріотичну громадськість. У 2022 році Мінкульт провів опитування у додатку "Дія"- "як бути з гербом СРСР на щиті Батьківщини-матері". 85% опитаних українців висловилися за те, щоб замінити герб СРСР на тризуб.

В середині липня Мінкульт на комп'ютерній графіці показав, як буде виглядати оновлений щит з гербом. А вже цього тижня стало відомо, що зі щита почали демонтувати радянський герб.

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