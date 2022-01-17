Першою розбирати будуть щорічну святкову ярмарку на Софійській площі.

У столиці України Києві сьогодні розпочинається демонтаж святкових містечок.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Першою розбирати будуть щорічну святкову ярмарку на Софійській площі, де розміщена головна ялинка країни. Почалися роботи із прибирання конструкцій довкола ялинки, а також демонтажу торгових рядів. Сама ж ялинка через кілька днів відправиться "на відпочинок" у ангар для зберігання, оскільки вона штучна.

Також повідомляється, що святкові ярмарки будуть працювати до 23 січня ще під аркою Дружби народів, а також на Контрактовій площі.

Скільки саме людей встигли новорічну локацію відвідати за місяць - ще рахують. Зазвичай, щороку до головного новорічного дерева навідується близько чотирьох мільйонів осіб, а цьогоріч організатори очікували ще більше.

Нагадаємо, головна ялинка України на Софійській площі увійшла в ТОП-15 найкрасивіших ялинок Європи. Київська лісова красуня займає 13 місце.

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