Київ обігнав Рим, але поступився Варшаві

Головна ялинка України на Софійській площі увійшла в ТОП-15 найкрасивіших ялинок Європи. Київська лісова красуня займає 13 місце.

Про це повідомляє сайт Europe Best Destinations.

Цього року Київ обігнав Рим, але поступився Варшаві. Відзначається, що столиця України – ідеальне місце для туристів, які шукають автентичності, снігу і традицій. При цьому зазначено, що в українській столиці кілька різдвяних ярмарків, а ялинка прикрашена десятками кілометрів гірлянд.

Крім того, найкрасивішими визнали ялинки в Мальті, Франції, Португалії, Угорщині та Литві.

Читайте такожРезиденції Санті в Києві: які новорічні бажання обов'язково збудутьсяВарто відзначити, що минулого року ялинка в Києві займав п'яте місце в цьому рейтингу.

Як раніше повідомляв УНІАН, Українські міста щорічно намагаються влаштувати новорічну казку з незвичайними ілюмінаціями, оригінальними ялинками і казковими фотозонами. Однак бюджети на це виділяють абсолютно різні. Цього року найбільше грошей на облаштування новорічних локацій витратили в Дніпрі. З бюджету міста на ялинку, прикраси, ілюмінацію та подарунки витратили аж 75 мільйонів гривень.

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