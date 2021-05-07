Вакцину мають надавати виключно для цільових груп, визначених дорожньою картою МОЗ.

У Києві посилили контроль за використанням вакцини від COVID-19 виключно для цільових груп, визначених дорожньою картою Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації, директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург написала лист до голів райдержадміністрацій, у підпорядкуванні яких центри первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичні центри, де розташовані вакцинальні пункти.

У листі нагадується, що на сьогодні проводиться вакцинація осіб вікової групи 65 років і старше, а також громадян із цільових груп попередніх етапів вакцинації. Водночас Гінзбург зазначає, що зустрічаються (зокрема, за повідомленнями громадян, які є дописувачами соціальних мереж) випадки вакцинації осіб, які не входять до пріоритетних груп, визначених дорожньою картою, що є неприпустимим.

"Департамент звернувся до голів РДА з проханням наголосити і зі свого боку директорам визначених медзакладів про необхідність дотримання вимог наказу Міністерства охорони здоров’я про дорожню карту щодо етапності вакцинації цільових груп під час вакцинальної кампанії від COVID-19", - зауважила Гінзбург.

Вона додала, що, за даними звітних форм Міністерства охорони здоров’я, в столиці серед осіб, які не увійшли до пріоритетних груп, вакциновано 91 людину. Для прикладу, в Миколаївській області - 900, у Черкаській - 768, Кіровоградській - 408.

"Київ за чисельністю населення є найбільшим містом країни. Передбачувано, що при найкращих показниках вакцинації, які вже багато тижнів поспіль утримує столиця, можливі поодинокі випадки порушень. Та, в порівнянні з офіційними статистичними даними МОЗ в інших регіонах, ці випадки саме поодинокі, - підкреслила Гінзбург. - Проте контроль з боку Департаменту - суворий. Зокрема, під час останньої онлайн-наради директорам ЦПМСД та КДЦ було вкотре доведено інформацію щодо умов вакцинування цільових груп та рекомендоване ознайомлення медиків вакцинальних бригад з цими вимогами "під підпис". А для підсилення контролю ми звернулися ще й до голів райдержадміністрацій".

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Також вона повідомила, що до голів РДА доведено інформацію про необхідність дотримання санітарно-епідемічних норм під час вакцинації. Зокрема, уникнення створення черг шляхом розмежування потоків пацієнтів, планування графіку вакцинації.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech та вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, у межах COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

Сьогодні, у п'ятницю, 7 травня, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив на брифінгу, що відсутність декларації з сімейним лікарем не є підставою для відмови у проведенні щеплення від COVID-19. У разі відмови у щепленні через відсутність декларації Ляшко закликав українців телефонувати на гарячу лінію НСЗУ або до контакт-центру МОЗ.

Утім, попри оголошення влади деяких столичних районів про доступність запису в чергу на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих, виявилося, що громадянам можуть відмовити у шансі на отримання щеплення за відсутності підписаної декларації з лікарем. Так, кореспондент УНІАН зателефонував для запису на вакцинацію в Оболонському районі Києва, однак жінка, яка не побажала представитися, заявила телефоном, що це неможливо, адже спочатку треба укласти декларацію з лікарем.

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Автор: Леся Лещенко