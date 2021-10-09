Довжина страви - 129 метрів 4 сантиметри, загальна вага - понад 200 кілограмів.

У суботу, 9 жовтня, в Києві створили найбільшу у світі шаурму.

Світовий рекорд встановили на Контрактовій площі, йдеться в сюжеті ТСН.

Довжина страви - 129 метрів 4 сантиметри, загальна вага - понад 200 кілограмів. Для вимірювання знадобилася спеціальна велика рулетка.

Над приготуванням гіганта працювали 120 кухарів, а смажили цар-донер за допомогою туристичних пальників.

"Салат, курка, йогуртовий соус і що ще - обов'язково багато-багато любові, ми не скупимося на любов", - розповів про склад шаурми шеф-кухар Алекс Юсупов.

Після фіксації рекорду страву розрізали та роздали присутнім для куштування.

Раніше в Черкасах спекли найдовший яблучний пиріг. На його приготування витратили близько 200 кг борошна, 100 кг яблук, 70 кг цукру та 50 літрів олії.

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Автор: Катерина Комолова