На його приготування витрачено близько 200 кг борошна, 100 кг яблук, 70 кг цукру та 50 літрів олії.

У Долині Троянд у Черкасах з нагоди дня міста зробили найдовший яблучний пиріг в Україні та встановили Національний рекорд України.

Готували пиріг майстри та педагоги Черкаського вищого професійного училища.

"Пиріг складається з 53 коржів та має довжину 23 метри 63 см. На його приготування витрачено близько 200 кг борошна, 100 кг яблук, 70 кг цукру та 50 літрів олії. Всі охочі могли спробувати пиріг безкоштовно", - розповіли в Черкаській районній державній адміністрації.

Там також зазначили, що приготування стало можливим завдяки представникам соціально-орієнтованого бізнесу Черкаського району та власне Черкаській районній державній адміністрації.

Раніше в Северинівській громаді на Вінниччині спекли найбільший в Україні малиновий пиріг. Рекорд встановили під час обласного фестивалю "Малина Фест". Для приготування 18-метрового малинового пирога використали 60 кілограмів муки, 80 яєць, 17 кілограмів цукру, 12 кілограмів свіжих ягід малини та малиновий джем.

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Автор: Катерина Комолова