Зараз триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години.

У Києві з 26 березня планують скоротити комендантську годину, вона триватиме з 00:00 до 05:00, повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Після вирішення питання щодо удосконалення системи інженерних загороджень, зараз триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години в Києві. Згідно з робочим варіантом, найвірогідніше з 26 березня комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня", - йдеться у повідомленні.

Комендантська година у Києві – кияни невдоволені

У лютому на сайті Київської міськради зареєстрували петицію щодо скорочення комендантської години в столиці. Невдовзі вона набрала необхідну кількість голосів.

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Автори звернення закликали чиновників зменшити комендатську годину з 00:00 до 05:00 ранку, оскільки наймані працівники не мають змоги вчасно діставатися з роботи додому.

Останнього разу комендатську годину змінювали 15 травня 2022 року. Відтоді режим обмежень на пересування у місті діє з 23:00 до 05:00 (зокрема, метро – з 06:00 до 22:00, а наземний громадський транспорт – з 06:00 до 22:30).

Комендантська година – це важливо знати кожному

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки.

Якщо в заборонений час людина знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

У разі потреби може бути проведений огляд речей, транспортного засобу та навіть помешкання затриманого.

Якщо затриманий чинить опір або не виконує законні вимоги комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу чи (в крайньому випадку) вогнепальну зброю.

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