Окрім цього, з 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше.

У Києві та області змінюється час комендантської години. Окрім цього, громадський транспорт столиці з 16 травня працюватиме довше.

Про це у своєму Telegram повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"Друзі! Важлива інформація! У Києві та області змінюється час комендантської години. Із неділі, 15 травня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше і триватиме з 23:00 до 05:00", - заявив він.

Кличко також зауважив, що з 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше. Метрополітен – з 06:00 до 22:00. Наземний громадський транспорт – з 06:00 до 22:30.

Він також закликав містян дотримуватися правил комендантської години, а також не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки загроза ракетних обстрілів Києва залишається.

Раніше УНІАН вже повідомляв, які нові назви станцій у рамках "дерусифікації" обрали кияни для столичного метро.

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