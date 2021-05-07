Киян, які входять до цільових груп, закликали звернутися щодо питань вакцинації до лікаря, з яким підписано декларацію.

У Києві створили електронну мапу пунктів вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

"На мапу нанесені пункти щеплень, у яких вакцинують від COVID-19. Це місця, де можна щепитися. При цьому необхідно пам’ятати, хто саме наразі має право вакцинуватися", - розповіла Гінзбург.

Так, за вимогами дорожньої карти Міністерства охорони здоров'я, з 28 квітня розпочато масову вакцинацію осіб 65+.

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Також триває вакцинація тих, хто увійшов до І та ІІ етапів щеплення. Це:

медичні працівники (лікарі, середній та молодший медичний персонал), які працюють в закладах охорони здоров’я де надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу COVID-19;

працівники мобільних бригад з вакцинації;

всі працівники лабораторій, які проводять лабораторні дослідження на коронавірусну хворобу COVID-19;

працівники екстреної медичної допомоги, включно з водіями;

медичні працівники первинного рівня надання допомоги;

працівники інших закладів охорони здоров’я, які не надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу COVID-19, незалежно від підпорядкування;

соціальні працівники та інші працівники соціальної сфери;

працівники системи громадського здоров’я;

люди віком 80+;

утриманці та співробітники геріатричних пансіонатів.

"Раджу всім, хто входить до цільових груп, звернутися щодо питань вакцинації до лікаря, з яким підписано декларацію. Ця порада стосується і тих киян, батьки яких старші від 65 років - попіклуйтеся про них", - закликала директор департаменту.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech та вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, у межах COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

Сьогодні, у п'ятницю, 7 травня, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив на брифінгу, що відсутність декларації з сімейним лікарем не є підставою для відмови у проведенні щеплення від COVID-19. У разі відмови у щепленні через відсутність декларації Ляшко закликав українців телефонувати на гарячу лінію НСЗУ або до контакт-центру МОЗ.

Утім, попри оголошення влади деяких столичних районів про доступність запису в чергу на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих, виявилося, що громадянам можуть відмовити у шансі на отримання щеплення за відсутності підписаної декларації з лікарем. Так, кореспондент УНІАН зателефонував для запису на вакцинацію в Оболонському районі Києва, однак жінка, яка не побажала представитися, заявила телефоном, що це неможливо, адже спочатку треба укласти декларацію з лікарем.

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Автор: Наталя Нічишина