У січні у місті планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони.

У Києві створюють штаб територіальної оборони, набір резервістів триває.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

За словами заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрія Крищенка, столиця створює штаб територіальної оборони. Систему тероборони Києва мають розгорнути найближчим часом. Також в січні планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці.

Набір резервістів у бригаду територіальної оборони Києва триває.

При цьому мер столиці Віталій Кличко зазначив, що від безпеки в столиці багато в чому залежить і стабільна ситуація в країні.

"Заяви і погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів", – сказав Кличко.

Мер також наголосив на необхідності особливої уваги до безпеки об’єктів критичної інфраструктури міста. Таких об’єктів у Києві – понад 500. Їх, у випадку надзвичайної ситуації, беруть під охорону різні відомства. Зокрема Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони.

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Як повідомляв УНІАН, 20 грудня телеканал "Київ" повідомив, що 29 грудня з 12:00 до 13:00 у столиці перевірятимуть готовність територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен для передачі сигналу цивільного захисту "Увага всім".

З 1 січня в Україні набуває чинності закон про основи національного спротиву, що визначає правові та організаційні засади національного спротиву, завдання й повноваження сил безпеки та сил оборони з питань національного спротиву. "Національний спротив" – це залучення всього населення до протидії агресору, а також підготовка до такої протидії.

Територіальна оборона вестиметься по всій території України поза межами бойових дій, а рух опору – на тимчасово окупованій території.