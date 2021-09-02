Поки послуга доступна у тестовому режимі та для жителів лише 7 міст.

У додатку "Дія" запрацював сервіс "Є-реєстрація" для військовозобов’язаних, призовників і резервістів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

"Це нововведення насамперед стосується тих людей, які внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів і в кого є наявні та правильно оформлені всі необхідні документи. Наразі ця система доступна лише для власників ID-карток. Раніше процедура зміни місця реєстрації займала від трьох днів, часто процес розтягувався на два тижні. Людям треба було відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, щоб знятися з військового обліку в одному місті та стати в іншому", - зазначили у Директораті політики цифрової трансформації й інформаційної безпеки у сфері оборони Міноборони, який здійснює впровадження системи.

Але наразі щоб знятися з військового обліку в одному місті та стати в іншому необхідно лише заповнити електронну заяву.

"Молодь призовного віку, військовозобов’язані чи резервісти заходять на портал "Дія". Людина заповнює електронну заяву, вносить свої особисті дані, в потрібній опції обирає, хто вона — призовник, резервіст чи військовозобов’язаний, вносить особистий номер реєстрації. Відповідно до поданої заявки, "Дія" робить запит до вже сформованого Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Після перевірки інформації дані про нове місце реєстрації автоматично передаються до територіальних центрів надання адміністративних послуг. Тобто вся процедура займає мінімум часу, без черг та особистого відвідувань", - пояснюють фахівці.

Читайте такожВерховний суд заборонив вводити в експлуатацію "будинок-монстр" на ПодоліЗазначається, що електронна послуга "Є-реєстрація" поки працює у тестовому режимі у Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Маріуполі, Кривому Розі, а також у Києві.

Звертається увага, що наразі паралельно функціонує паперовий варіант зміни реєстрації місця проживання.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Мінцифри розповіли, коли можна подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн.

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Автор: Інна Андаліцька