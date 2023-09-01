Рішення щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією.

Поліція отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл розташованих у Києві.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Столична поліція отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл розташованих у Києві. Працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що рішення щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією.

"Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації", - заявили в КМВА.

Навчання у школах України

Навчальний рік 2023/2024 починається 1 вересня. Форми навчання в закладах освіти визначають обласні воєнні адміністрації на місцях з урахуванням безпекової ситуації.

Для того, щоб освітяни й учні змогли комфортно та без стресу почати навчальний рік Міністерство освіти і науки України підготувало низку рекомендацій. Вони покликані допомогти правильно і легко організувати освітній процес у закладах різних ланок: дошкілля, середня, позашкільна освіта та за різних форм навчання: дистанційна, змішана, очна.

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