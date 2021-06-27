Дитина перебуває в реанімації, стан – важкий.

У Кривому Розі Дніпропетровської області в ніч проти 26 червня 12-річна дівчинка спробувала накласти на себе руки, наковтавшись таблеток.

Про це пише місцевий сайт "Перший міський" з посиланням на власні джерела.

Інформація про спробу самогубства на вулиці Грицевця в Тернівському районі надійшла на лінію порятунку.

"Швидка допомога" доставила дитину в реанімацію однієї з лікарень. Стан дівчинки оцінювався як важкий.

Читайте такожПовісилася на дереві: у Кривому Розі знайшли мертвою знаклу 20-річну дівчину-ЗМІПовідомляється, що 12-річна дівчинка за один раз прийняла відразу кілька таблеток різних лікарських засобів: спазмалітиків, снодійних і заспокійливих.

"Зараз дитина перебуває в реанімації міської клінічної лікарні №8 з медикаментозним отруєнням. За попередньою інформацією, дитина не контактна", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц