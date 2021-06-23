Закарпатця засудили до понад семи років ув’язнення.

53-річного жителя населеного пункту Водиця Закарпатської області засудили до позбавлення волі за доведення неповнолітньої до самогубства (ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу) та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ).

Як повідомили у прес-службі Закарпатської обласної прокуратури, чоловіку призначено покарання у виді 7 років 6 місяців ув’язнення.

"Прокурором у суді доведено, що обвинувачений тривалий час ображав і принижував доньку своєї співмешканки. Неодноразово під час побутових сварок він своїми висловлюваннями спонукав дівчинку покінчити життя самогубством. Не витримавши неприязного ставлення і знущань вітчима, дівчинка повісилася. А на винуватця такого вчинку вказала в залишеній передсмертній записці. Трагічна подія трапилася в листопаді 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожМати юнака розповіла, чому її син міг стрибнути з канатної дороги в ХарковіКрім того, від час слідчих дій у будинку закарпатця правоохоронці виявили понад півсотні набоїв до нарізної малокаліберної зброї, що стало підставою для винесення особі додаткового обвинувачення.

Наразі вступ вироку в законну силу очікується. До цього часу суд постановив утримувати чоловіка під вартою.

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Автор: Наталя Нічишина