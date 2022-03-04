У Львові вирішили заховати статуї або обмотати їх протипожежним матеріалом / Фото - Юлія Хомчин, t.me/reporter_ua
У Львові вирішили убезпечити статуї і пам'ятники в разі можливого нападу російських окупантів. Ті пам'ятники, які на даний момент фізично можна демонтувати, знімають і забирають у фондосховища.
Ті, які забрати важко – обмотують спеціальним матеріалом з тканини, скловати і фольги.
Фотографії опубліковані в Telegram-акаунті"Репортер". Повідомляється, що таке рішення прийняли у зв'язку з можливими обстрілами з боку окупаційної влади, щоб убезпечити культурну спадщину.
У Львові вирішили заховати статуї або обмотати їх протипожежним матеріалом / Фото - Юлія Хомчин, t.me/reporter_ua
У Львові вирішили заховати статуї або обмотати їх протипожежним матеріалом / Фото - Юлія Хомчин, t.me/reporter_ua
У Львові вирішили заховати статуї або обмотати їх протипожежним матеріалом / Фото - Юлія Хомчин, t.me/reporter_ua
Нагадаємо, 4 березня Шуфрича затримали на незаконному фотографуванні позицій ЗСУ. Затримання провели самі військові.