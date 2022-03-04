Деякі демонтують, а ті, які не можна перевезти в безпечне місце, обмотують будівельним матеріалом.

У Львові вирішили убезпечити статуї і пам'ятники в разі можливого нападу російських окупантів. Ті пам'ятники, які на даний момент фізично можна демонтувати, знімають і забирають у фондосховища.

Ті, які забрати важко – обмотують спеціальним матеріалом з тканини, скловати і фольги.

Фотографії опубліковані в Telegram-акаунті"Репортер". Повідомляється, що таке рішення прийняли у зв'язку з можливими обстрілами з боку окупаційної влади, щоб убезпечити культурну спадщину.

Нагадаємо, 4 березня Шуфрича затримали на незаконному фотографуванні позицій ЗСУ. Затримання провели самі військові.

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