facebook.com/yuri.biriuko
Проросійського нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича затримали.
Про це у Facebook повідомив колишній радник п’ятого президента Юрій Бірюков.
Бірюков опублікував фото, на якому Шуфрич сидить у закритому приміщенні й тримає мобільний телефон.
За словами Бірюкова, депутата спіймали на незаконному фотографуванні позицій Збройних сил України.
Затримання провели самі військові.
"Хто затримав Шуфрича – той 206-й батальйон. Фотографувати наші позиції – завдання дурнувате і моторошне", - написав Бірюков.