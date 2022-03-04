Затримання провели самі військові.

Проросійського нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича затримали.

Про це у Facebook повідомив колишній радник п’ятого президента Юрій Бірюков.

Бірюков опублікував фото, на якому Шуфрич сидить у закритому приміщенні й тримає мобільний телефон.

За словами Бірюкова, депутата спіймали на незаконному фотографуванні позицій Збройних сил України.

Затримання провели самі військові.

"Хто затримав Шуфрича – той 206-й батальйон. Фотографувати наші позиції – завдання дурнувате і моторошне", - написав Бірюков.

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