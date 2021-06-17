Бомбосховище 1976 року побудови перебуває в незадовільному стані.

17 червня на онлайн-аукціоні з приватизації нерухомості у Львові нежитлову будівлю 1976 року побудови продали за 5,2 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

Зазначається, що за право власності на актив на відкритих торгах змагалися 16 учасників, які збільшили ціну в 12,6 разів зі стартових 413 220 грн до 5 205 900 грн.

"Об'єктом приватизації є нежитлова будівля 1976 року побудови площею 97 кв. м на вул. Навроцького, 1. Раніше її використовували в якості сховища - споруда заглиблена у землю, збудована в основному з бетону та має 10 окремих приміщень. Станом на зараз технічний стан будівлі та приміщень - незадовільний", - зазначено в повідомленні.

У Фонді держмайна також додали, що далі переможець має підписати протокол про результати торгів, укласти договір купівлі-продажу і здійснити розрахунок. Лише після цього процес приватизації об’єкта вважатиметься офіційно завершеним.

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Автор: Олег Давигора