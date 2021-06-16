Заступник голови ОП зазначив, що "приватизація - це не просто продали, заробили для держави гроші і забули".

2021 рік має стати рекордним за доходами від приватизації. На продажу об'єктів державної власності планується заробити 12 млрд гривень, що в 4 рази більше, ніж у 2020 році.

Такі цифри навів заступник керівника Офісу Президента, координатор програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» Кирило Тимошенко, виступаючи на Форумі «Україна 30. Мала приватизація».

За його даними, в 2018 році зростання надходжень від приватизації становило 1,2%. У 2019 році воно досягло 3,1%. У 2020 році був суттєвий стрибок - 350 відсотків.

«Але ми на цьому не зупиняємося взагалі, - сказав Тимошенко. - Тому що плани надходжень до бюджету від приватизації на 2021 рік - збільшити доходи ще в чотири рази, до 12 млрд грн».

Тимошенко також закликав не боятися слова «приватизація» і пояснив, чому продаж непрофільних і збиткових активів приносить користь державі: «Якщо в кількох словах, то приватизація - це різні об'єкти. Це можуть бути готелі, будівлі, недобудови, навіть в'язниці. Саме такі об'єкти були багато років або корупційною годівницею, або взагалі не використовувалися державою. Навіщо державі такі об'єкти? Саме тому вони йдуть на приватизацію».

План у 12 млрд гривень на 2021 рік також може бути перевищений за рахунок зростання цін в ході самих аукціонів. Як приклад, Тимошенко навів торішній продаж готелю «Дніпро» в Києві, коли під час торгів вартість об'єкта зросла в 14 разів від заявленої і в підсумку принесла бюджету 1,1 млрд гривень.

Заступник голови ОП також зазначив, що «приватизація - це не просто продали, заробили для держави гроші і забули».

«Приватизація - це саме заробіток для держави кожного дня на податках та інших прибутках, які йдуть потім до державного бюджету», - пояснив він.

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Автор: Григорій Бондар