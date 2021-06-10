У Львові 8-місячному малюку, встановили спеціальний стимулятор, щоб він міг дихати.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Повідомляється, що хлопчик не міг дихати самостійно через нестачу діафрагми.
Хірурги провели унікальну для України операцію.
"Такі втручання роблять тільки півтора десятка клінік у світі, найближча у Швейцарії. Досвід лікувати патологію українці переймали у американських колег онлайн", - йдеться в сюжеті.
Читайте такожУ Львові молодий чоловік після смерті став донором для трьох пацієнтів (фото)Троє досвідчених хірургів чотири години оперували хлопчика, це була "ювелірна" робота.
Поки що малюк досі перебуває в реанімації. Коли рани загояться, лікарі спробують від'єднати хлопчика від ШВЛ, щоб він вчився дихати сам.
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