У Львові 17-річна студентка випала з 7 поверху гуртожитку на вулиці Лисинецькій та загинула.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.
Інцидент стався рано вранці 8 червня.
Дівчина загинула на місці від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти.
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Як повідомляє «Варта 1», студентка викинулася з вікна.
З посиланням на власні джерела видання повідомляє, що інцидент стався близько 05:50 ранку. Дівчина з невстановлених причин викинулася з вікна. Відомо, що перед цим у неї була сварка з хлопцем.
На місці події працюють працівники поліції.
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