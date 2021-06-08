Дівчина загинула на місці від травм.

У Львові 17-річна студентка випала з 7 поверху гуртожитку на вулиці Лисинецькій та загинула.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Інцидент стався рано вранці 8 червня.

Дівчина загинула на місці від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти.

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Як повідомляє «Варта 1», студентка викинулася з вікна.

З посиланням на власні джерела видання повідомляє, що інцидент стався близько 05:50 ранку. Дівчина з невстановлених причин викинулася з вікна. Відомо, що перед цим у неї була сварка з хлопцем.

На місці події працюють працівники поліції.

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Автор: Катерина Шварц