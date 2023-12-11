Найдешевшою буде поїздка з транспортною карткою ЛеоКарт, а найдорожчою – при оплаті готівкою.

У Львові відсьогодні впровадили безготівкову оплату за проїзд. Відтепер вартість поїздки у всіх видах транспорту буде однаковою, проте залежатиме від способу оплати. Відповідне рішення 8 грудня ухвалив виконком міськради.

Оплачувати проїзд у міських автобусах, трамваях та тролейбусах Львова вже можна банківською картою та транспортною карткою ЛеоКарт. Також залишається можливість оплати готівкою у водія, однак, цей спосіб оплати буде найдорожчим, адже в пріоритеті – відмова від готівки на користь безготівкової оплати. Так, 13 гривень доведеться платити при оплаті транспортною карткою ЛеоКарт, 15 грн – при оплаті банківською картою, 20 грн – при оплаті готівкою у водія. Тобто, найдешевшою буде поїздка з транспортною карткою ЛеоКарт, а найдорожчою – при оплаті готівкою.

Оскільки це рішення виконком ухвалив по обіді у п'ятницю, 8 грудня, а придбати картки ЛеоКарт можна лише у кіосках із пресою, які у вихідні не працюють, то в понеділок більшість львів'ян поїхали на роботу, заплативши 20 гривень водію.

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Якщо порівняти, що до цього проїзд у трамваї коштував 10 гривень (при оплаті банківською карткою – 8,5 грн), а в маршрутці – 15, тож тарифи зросли суттєво. До того ж не у всіх приватних маршрутках ще встановили валідатори.

Такі нововведення обурили львів'ян – мало того, що доводиться їхати в брудному, холодному та переповненому транспорті, стоячи на підніжці, так ще й платити за це "задоволення" майже вдвічі більше.

Також різноманітні посвідчення для пільговиків, студентів та учнів у міському громадському транспорті з 11 грудня не діятимуть. Право на пільговий проїзд надається виключно за умови наявності персоналізованої транспортної картки ЛеоКарт, видати яку школярам чи студентам повинні у навчальних закладах.

Варто зазначити, що тепер тарифи на проїзд у Львові чи не найдорожчі в Україні. Для порівняння, у Києві проїзд у громадському транспорті – метро, автобусі, тролейбусі чи трамваї коштує 8 гривень, у маршрутці – 10-15 грн, а міській електричці – 15 грн. Вартість транспортної карти у столиці становить 50 грн. Якщо туди покласти грошей одразу на 50 поїздок, то проїзд обійдеться у 6,5 грн.

Влада Києва обіцяє не підвищуватимуть тарифи на проїзд до кінця війни

У травні мер Києва Віталій Кличко заявив, що собівартість проїзду в громадському транспорті Києва сягає 20 гривень, а директор департаменту транспортної інфраструктури міста Руслан Кандибор – 30 грн.

Однак у КМДА запевнили, що під час дії воєнного стану ціни на проїзд в комунальному громадському транспорті столиці не підвищуватимуться.

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