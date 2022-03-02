У місті близько 150 тис. споживачів зараз в знеструмлені.

У Маріуполі Донецької області почали відновлювати електропостачання.

Про це повідомив під час інформаційного телемарафону фахівець ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Ми почали відновлення. Однак ці ремонтні роботи зараз проводяться в основному на території міста - це ті місця, куди можна доїхати і оперативно зробити підключення або перепідключити. Лінії в Маріуполі в основному зруйновані. І потужність – яка подається, - мала", - розповів він.

За даними Сахарука, в місті близько 150 тис. споживачів зараз в знеструмлені.

"Але ми проводимо ремонтні роботи. Нам вдалося вчора і сьогодні з ранку частково живити споживачів. Але у частини населення світла ще немає, і це пов'язано або з серйозними руйнуваннями, або з тим, що ми не можемо дістатися до місця проведення робіт. Однак всі енергетики на місці, всі бригади роблять все можливе, щоб відновити максимально електропостачання в будинках людей", - підкреслив представник ДТЕК.

Також він сказав, що на сьогодні великі руйнування систем електропостачань у Київській області – близько 350 населених пунктів області знеструмлені.

"У більшості місць ми не можемо вести роботи, тому що йдуть бойові дії", - сказав Сахарук.

Вас також можуть зацікавити новини: