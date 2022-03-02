Наразі хлопця прооперували.

Українцю, який перебував у Маріуполі, паспорт врятував життя.

Йдеться про 16-річного хлопця, у документі якого застряг шматок шрапнелю. Як повідомляється, наразі українця прооперували.

"Маріуполь, Україна, 1 березня 2022 року. Обстріли міста тривають", - йдеться у повідомленні.

Раніше на акаунті Маріупольської міської ради на Facebook з'явилося повідомлення, що в результаті військового теракту з боку Російської Федерації постраждали кілька житлових будинків на бул. Шевченка і в Лівобережному районі. Під обстріл також потрапила школа №16 і КП "Комунальник". Вороги хочуть паралізувати Маріуполь і не дати відновити електрику, воду і тепло.

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