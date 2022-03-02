Паспорт врятував життя українцю / фото @mstyslav.chernov
Українцю, який перебував у Маріуполі, паспорт врятував життя.
Йдеться про 16-річного хлопця, у документі якого застряг шматок шрапнелю. Як повідомляється, наразі українця прооперували.
"Маріуполь, Україна, 1 березня 2022 року. Обстріли міста тривають", - йдеться у повідомленні.
Раніше на акаунті Маріупольської міської ради на Facebook з'явилося повідомлення, що в результаті військового теракту з боку Російської Федерації постраждали кілька житлових будинків на бул. Шевченка і в Лівобережному районі. Під обстріл також потрапила школа №16 і КП "Комунальник". Вороги хочуть паралізувати Маріуполь і не дати відновити електрику, воду і тепло.