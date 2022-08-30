Через велику кількість людей Червоний Хрест спробував скасувати видачу допомоги.

У Маріуполі для багатьої містян гумдопомога від Червоного Хреста - єдине джерело їжі. Через її нестачу вони здійняли бунт.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в Telegram.

"Маріуполь. Парк їм. Гурова. Перший справжній голодний бунт. Через те, що гуманітарки від окупантів немає, єдиним джерелом їжі для багатьох залишилась гуманітарка від Червоного Хреста", - написав він.

Відео дня:

За словами Андрющенка, через велику кількість людей організація спробувала скасувати видачу допомоги, що і спричинило бунт серед містян.

"І це лише початок. Окупанти доводять людей до межі виживання. Бунтам бути. Наслідки демократії дають про себе знати", - наголосив радник мера.

Нагадаємо, дещо раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти знесли перші багатоквартирні будинки й не підготували для людей нове житло.

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