В окупованому Маріуполі російські загарбники знесли перших три багатоквартирних будинки.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
"Знесення перших трьох багатоквартирних будинків завершено. Минуле людей перетворено на груду будівельного сміття", - заявив радник мера.
Він звернув увагу, що російська окупаційна влада оприлюднила додатковий перелік 10 будинків, які будуть знесені найближчим часом. "Знов. Без попередження та шансу на врятування майна", - зазначив він.
"Місця для зберігання речей не підготовлено. Місця для розселення людей не підготовлено", - додав Андрющенко.
За його словами, у Маріуполі йде "все по плану" російських загарбників, - руйнація та нищення.
Нагадаємо, російські загарбники рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну без оголошення війни.
Супротивники майже повністю знищили Маріуполь й взяли його під контроль. У квітні президент Володимир Зеленський повідомив, що у місті через супротивників загинули десятки тисяч осіб.