Окупанти оприлюднили перелік з 10 будинків, які планують знести.

В окупованому Маріуполі російські загарбники знесли перших три багатоквартирних будинки.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Знесення перших трьох багатоквартирних будинків завершено. Минуле людей перетворено на груду будівельного сміття", - заявив радник мера.

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Він звернув увагу, що російська окупаційна влада оприлюднила додатковий перелік 10 будинків, які будуть знесені найближчим часом. "Знов. Без попередження та шансу на врятування майна", - зазначив він.

"Місця для зберігання речей не підготовлено. Місця для розселення людей не підготовлено", - додав Андрющенко.

За його словами, у Маріуполі йде "все по плану" російських загарбників, - руйнація та нищення.

Нагадаємо, російські загарбники рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну без оголошення війни.

Супротивники майже повністю знищили Маріуполь й взяли його під контроль. У квітні президент Володимир Зеленський повідомив, що у місті через супротивників загинули десятки тисяч осіб.

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