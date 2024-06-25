Документ дійсний один рік з моменту формування.

Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі) зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом - за ним перевірятимуть дійсність документу.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. "Уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин", - сказано в повідомленні.

В Мінцифри зазначають, що це можна зробити безоплатно, без черг та відвідування територіальних центрів комплектування.

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В повідомленні сказано, що документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про заявника.

"Військовозобовʼязаний українець чи українка приходить до ЦНАПу надає актуальні дані про себе та підтверджує їх. Адміністратор вносить дані в електронну систему. Інформація автоматично підтягується в Оберіг і заявник отримує військово-обліковий документ із QR-кодом", - зазначає Мінцифри. За QR-кодом перевірятимуть дійсність документу.

За бажанням адміністратор надішле PDF-файл сформованого військово-облікового документа на електронну пошту або одразу роздрукує його. Він має таку ж юридичну силу, як і документ в електронній формі, тому кожен може вибрати варіант, який зручніший.

"Якщо раніше отримували витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, зможете повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий із QR-кодом. Документ дійсний 1 рік з моменту формування", - сказано в повідомленні.

Військово-обліковий документ містить дані:

персональні дані заявника;

окремий номер запису в ЄДРПВР;

відомості ВЛК;

військове звання і військову спеціальність;

відомості про військовий облік тощо.

Робота мобільного застосунку "Резерв+"

18 червня заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що у мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ. Вона зазначила, що електронний військово-обліковий документ вже доступний в "Резерв+.

Крім того, у застосунку для військовозобов'язаних українців також доступний QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією. Розробники зазначили, що відтепер із собою можна не носити паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво.

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