В 'Резерв+' з'явився електронний військово-обліковий документ

Відтепер військовозобов'язаним не потрібно носити із собою його паперовий оригінал.

У мобільному застосунку "Резерв+" відтепер доступний електронний військово-обліковий документ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.

"Електронний військово-обліковий документ вже доступний в "Резерв+", - заявила Черногоренко. Відео дня

Крім того, у застосунку для військовозобов'язаних українців також доступний QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією. Розробники зазначили, що відтепер із собою можна не носити паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво.

Мобільний застосунок Резерв+: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін анонсував, що 18 червня у застосунку Резерв+ з’явиться QR-код. Це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру "Оберіг" до паперового військово-облікового документу.

У Міністерстві оборони кажуть, що понад 1,5 млн українців вже оновили свої дані онлайн - через мобільний застосунок "Резерв+".

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