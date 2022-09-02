Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко не підтримує ініціативу закрити музей письменника Михайла Булгакова в Києві.

Про це він сказав на брифінгу, коментуючи відповідну ініціативу Національної спілки письменників України.

"Чим Спілці письменників завадив музей Булгакова в Києві, я не знаю. Булгаков - киянин. Так, в нього були в деяких творах, художніх, підкреслюю, репліки певних героїв щодо визвольних змагань України на початку 20 століття. Але, думаю, що музей тут точно не винен. Ні музей, ні пам’ятник. Я думаю, що спілці є чим займатися, ніж вирішувати питання музею Булгакова", - сказав Ткаченко.

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Він наголосив, що позиція його однозначна, що "не варто чіпати музей Булгакова".

Як раніше повідомляв УНІАН, у Національній спілці письменників України заявили про недопустимість функціонування в Києві музею письменника Булгакова. За їх словами, він "ненавидів Україну і паплюжив її у своїх творах".

Спілка пропонує всі музейні експонати передати на архівне зберігання в Національний музей літератури, а у будинку відкрити музей українського композитора Олександра Кошиця.

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