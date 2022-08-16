Проте МОН лишило у програмі твори уродженців України - зокрема, Гоголя і Булгакова.

Міністерство освіти та науки України оновило навчальну програму середньої школи по вивченню зарубіжної літератури. Звідти вилучили твори російських та білоруських авторів, окрім уродженців України.

Як повідомила прес-служба міністерства, таке оновлення є відповіддю на виклики, які виникли у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України.

"Зі змісту програм вилучено твори російських і білоруських авторів. Натомість додано твори зарубіжних письменників відповідно до літературного процесу та з урахуванням вікових особливостей учнів", – йдеться в повідомленні МОН.

Відтепер в Україні замість російських, вивчатимуть творчість таких письменників, як Жан де Лафонтен, О. Генрі, Анна Ґавальда, У. Старк, Джон Бойн, Е. Шмітт, Йозеф Рот, А. Гранах тощо.

Також у програму включені шедеври світової лірики (П’єр Ронсар "До того, як любов у світ прийшла…", Р. Бернс "Моя любов…", Й.В. Ґете "До моїх пісень…", Г. Гейне "Коли настав чудовий май…", Адам Міцкевич "Непевність").

Разом з тим, за рішенням МОН, будуть вивчати твори письменників, які писали російською мовою, але життя та творчість їх були тісно пов’язані з Україною. Зокрема, - М. Гоголь, В. Короленко (за вибором вчителя), твір М. Булгакова "Собаче серце" (твір вивчається за вибором учнів і вчителя).

У списку творів для додаткового читання (для уроків позакласного читання і уроків резервного часу) залишено для вибору вчителем твори Ільфа і Петрова ("12 стільців") та А. Кузнецова ("Бабин Яр").

Також визнано доцільним залишити вивчення творів кримськотатарського письменника Т. Халілова.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня парламент ухвалив закон про внесення змін до деяких законів щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України (№7459).

Цим законом, зокрема забороняється випуск, ввезення, розповсюдження в Україні книг, що містять твори авторів - громадян Росії. Водночас ця заборона не поширюватиметься на книги, видані в Україні до 1 січня 2023 року.

Раніше народний депутат від "Слуги народу", член парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Грішина заявила, що в Україні не обмежуватимуть видання творів російських класиків, написаних мовою оригіналу.

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